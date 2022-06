Schianto tra auto e moto ad Afragola, 17enne in codice rosso con un taglio alla gola Schianto tra scooter e auto ad Afragola (Napoli); un 17enne ricoverato in codice rosso con una ferita al collo, non sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Nico Falco

Un 17enne di Afragola (Napoli) è stato ricoverato in codice rosso a seguito di un violento incidente in scooter: il ragazzo, che era sul due ruote insieme alla madre, si è scontrato con una automobile in vi Francesco Russo; i due sono stati scaraventati al suolo, ad avere la peggio è stato proprio il minorenne, che ha riportato un trauma cranico ed un taglio all'altezza del collo ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Pozzuoli.

L'incidente è avvenuto oggi, 15 giugno, all'incrocio con via Settembrini; la dinamica è ancora in fase di ricostruzione, sul posto sono intervenuti che agenti della Polizia Municipale che si sono occupati dei rilievi del caso. Sono stati ascoltati diversi testimoni, che si trovavano nei paraggi al momento dello schianto, ed è al vaglio la possibilità che l'impatto tra i due veicoli sia stato ripreso da alcune delle videocamere di sorveglianza presenti nella zona. Il conducente della Citroen, un 63enne napoletano, è rimasto illeso; il ragazzo e la madre sono stati soccorsi dai sanitari del 118, allertati dai passanti. Le condizioni della donna non desterebbero preoccupazione: avrebbe riportato delle escoriazioni e delle contusioni nella caduta.

Più grave la situazione del ragazzo, che è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli; a preoccupare maggiormente era proprio il taglio sul collo, dal quale aveva perso molto sangue, ma i sanitari hanno appurato che non si trattava di una ferita profonda. I medici hanno escluso il pericolo di vita, anche se prima di sciogliere la prognosi si attende l'esito degli esami diagnostici.