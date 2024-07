video suggerito

Schianto frontale in galleria sulla Fondo Valle Sele, coinvolte tre automobili Un 35enne del Cosentino è rimasto ferito in un incidente stradale a Teora (Avellino); lievi conseguenze per altre 6 persone, tra cui due bambini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

L'incidente nella galleria Serro dei Porcini

Tre automobili, sulle quali viaggiavano complessivamente sette persone tra cui due bambini, sono rimaste coinvolte in un incidente nella galleria "Serro dei Porcini", lungo la strada statale 691 Fondo Valle Sele, nel territorio di Teora, piccolo comune della provincia di Avellino; sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni e i carabinieri.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 13 di oggi, 29 luglio, al chilometro 27.400. Le cause sono per il momento da accertare ma, stando ai primi rilievi, una delle automobili avrebbe invaso l'altra corsia di marcia, finendo con lo scontrarsi frontalmente con una delle altre due auto coinvolte. Soltanto una delle persone coinvolte, un 35enne della provincia di Cosenza, ha riportato ferite tali da rendere necessario il trasporto in ospedale; l'uomo è stato accompagnato dal 118 nel nosocomio di Sant'Angelo dei Lombardi per essere sottoposto a cure mediche. Le altre sei persone, tra cui i due bambini, non hanno invece riportato grosse conseguenze e sono state visitate sul posto dai sanitari.

Per consentire il ripristino della circolazione i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti e liberato la carreggiata, mentre i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sant'Angelo dei Lombardi si sono occupati dei rilievi per la ricostruzione della dinamica.