Schiamazzi notturni a Montoro: denunciate sette persone tra cui minorenni Sette persone sono state denunciate per schiamazzi notturni, che sono culminati con le bastonate a Montoro, nell’Avellinese. Quattro minorenni a bordo dei motorini hanno suonato il clacson e fatto chiasso in strada di notte in via Macchioni. Tre residenti sono scesi, uno ha preso le bastonate ed è stato fatto salire su un’auto.

A cura di Alessia Rabbai

Schiamazzi notturni a Montoro nell'Avellinese, dove sette persone tra le quali due minorenni sono state denunciate. Un brusco risveglio nel cuore della notte di martedì 10 agosto per gli abitanti di via Macchioni, che hanno udito il chiasso provenire dalla strada. Un gruppo di ragazzi stava infatti impiegando il proprio tempo, complice il caldo estivo, suonando i clacson dei motorini, scuotendo con forza il cancello in ferro d’ingresso di un’abitazione e facendo molto rumore. Tre residenti, due operai ed uno studente non ancora maggiorenne, esausti dal continuo baccano che impediva loro di riaddormentarsi, sono usciti dalla propria abitazione e sono scesi in strada, salendo a bordo di un'auto e hanno aspettato che i giovani passassero di lì in sella ai loro motorini. I ragazzi alla vista dei residenti sono scappati, cercando di far perdere le proprie tracce.

Denunciate sette persone

Uno dei ragazzi mentre stava scappando ha perso il controllo alla guida ed è caduto, riportando contusioni in varie parti del corpo. Un altro è stato inseguito e raggiunto dai tre che lo hanno colpito con un bastone e lo hanno costretto a salire in macchina. La situazione è dunque degenerata fino all'intervento dei carabinieri, che sono arrivati sul posto a seguito della segnalazione con una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Solofra. I militari hanno ricostruito l'accaduto ed hanno denunciato quattro diciassettenni, ritenuti responsabili del reato di molestia o disturbo alle persone e i tre residenti per sequestro di persona, lesioni personali e porto di oggetti atti ad offendere. L'automobile e il bastone sono stati posti sotto sequestro.