Schiacciato dalla motozappa, morto il 76enne Antonio Perretta. Domani i funerali a Caiazzo (Caserta) Il 76enne Antonio Perretta è morto in un incidente a Caiazzo mentre riparava una motozappa. Domani i funerali nella cattedrale del comune del Casertano.

A cura di Nico Falco

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, 8 marzo, a Caiazzo, in provincia di Caserta, dove un imprenditore è deceduto dopo essere stato gravemente ferito con una motozappa; Antonio Perretta, 76 anni, era intento a riparare il macchinario agricolo nella sua azienda quando, secondo le ricostruzioni, il mezzo gli avrebbe schiacciato una gamba; non è chiaro se ne abbia perso il controllo a seguito di un malore o se, invece, abbia perso i sensi per il dolore dopo essere rimasto ferito.

Inutili i tentativi di soccorso: sul posto, in via Caiatino, sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Delle indagini si sono occupati i carabinieri, dopo i rilievi la salma è stata liberata, su disposizione del pm di turno, e restituita ai familiari. I funerali sono stati fissati per domani, 9 marzo, alle ore 16 nella Basilica di Santa Maria Assunta e Santo Stefano Vescovo, a Caiazzo.