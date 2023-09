Schiacciato da una balla di fieno, Giovanni Pinto muore a 70 anni: lutto nel Salernitano L’incidente si è verificato a Ceraso, in Cilento: l’uomo è morto sul colpo. A Sassano, di cui l’uomo era originario, sono stati rinviati gli eventi in programma.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tragedia ieri in Cilento, nella provincia di Salerno: Giovanni Pinto, imprenditore di 70 anni, è morto schiacciato da una balla di fieno. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 6 settembre, in un capannone agricolo a Ceraso: nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per Giovanni Pinto non c'è stato nulla da fare, l'uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Lutto a Sassano, rinviati gli eventi in programma

La notizia della morte di Giovanni Pinto ha sconvolto la comunità di Sassano, cittadina del Salernitano della quale l'uomo era originario e dove era molto conosciuto. In segno di lutto, l'amministrazione comunale ha deciso di rinviare, a data da destinarsi, gli eventi in programma per la manifestazione "Settembre al Borgo", prevista dall'8 al 10 settembre.

Così il sindaco di Sassano, Domenico Rubino, ha commentato il tragico evento: