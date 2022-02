Scavalca il muro ed entra in casa per rubare un cagnolino: il video del ladro finisce sul web Accade a Nola, nella provincia di Napoli: sono stati gli stessi proprietari a mettere online il video del furto, rilanciato poi dal consigliere regionale Borrelli.

A cura di Valerio Papadia

Ha scavalcato il muro di un appartamento, introducendosi così su una sorta di terrazzo o balcone, ha rubato un cagnolino e poi, con il cucciolo stretto in una mano, si è arrampicato nuovamente sul muro e si è allontanato. Questo il furto commesso nella mattinata di ieri, 15 febbraio, a Nola, nella provincia di Napoli e immortalato da una telecamera che si trova all'esterno dell'appartamento. Il filmato è stato pubblicato sui social network da alcuni famigliari dei padroni del cagnolino, di nome Totò, un cucciolo di 5 mesi di barboncino red che, come prescrive la legge, è provvisto di microchip. questo il messaggio che accompagna il video: "Quest’uomo è entrato in casa dei miei cuginetti per rubare il loro cagnolino, Totò di 5 mesi (Barbone Red). Da questo gesto, che ha turbato sia i due bambini che il povero cagnolino indifeso, si evince l’infinita cattiveria di quest’uomo o del mandante… chissà! Tanti sono gli interrogativi, ma vi chiederei nel caso in cui riconosceste qualche dettaglio o qualche cucciolo sospetto di contattarmi".

Il video è stato rilanciato e diffuso sui social network anche dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che lo ha condiviso sulla sua pagina Facebook ufficiale. Il consigliere regionale ha anche riportato le parole delle vittime del furto del cagnolino: "Francesco, le giro questo video con la speranza che lei possa dare un po’ più di visibilità a questa vicenda. È successo a Nola (Na), è stato rapito un cagnolino. Magari si riesce a risalire all’autore del furto. Probabilmente non è stato nemmeno il primo commesso da questa persona".