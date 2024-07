video suggerito

Scavalca il muro della caserma, finge di svenire e accoltella un carabiniere: arrestato Ha saltato il muro di cinta di una caserma, per poi colpire un carabinieri che gli si era avvicinato: in manette un 18enne con problemi psichici.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Notte di paura ad Ottaviano, in provincia di Napoli, nei pressi della locale stazione dei carabinieri: un giovane ha infatti scavalcato il muro di cinta, ha finto di svenire e poi ha accoltellato un carabiniere che gli si era avvicinato. Il ragazzo è ora ai domiciliari, in attesa di rispondere di svariati reati, mentre il militare dell'Arma è in ospedale ma in buone condizioni: è ricoverato in via precauzionale ed è sotto osservazione, ma se la caverà con qualche punto di sutura. All'origine del tutto ci sarebbero problemi psichici da parte dell'aggressore.

Tutto è avvenuto poco prima di mezzanotte, in pieno centro ad Ottaviano: il giovane arriva davanti alla caserma dei carabinieri in forte stato di agitazione, e scavalca il muro di cinta per entrare nel cortile interno, dove sradica alcune piante e colpisce diversi oggetti. I carabinieri all'interno osservano la scena dalle telecamere e avvertono la centrale operativa, mentre il giovane improvvisamente si getta al suolo, come svenuto. A quel punto i due carabinieri, tra cui un Appuntato Scelto, escono per capire cosa stia succedendo ma, appena avvicinatosi al giovane, questi si alza di scatto e gli sferra un fendente con un coltello che teneva nascosto. Ne nasce una colluttazione al termine della quale i due carabinieri bloccano il giovane e lo disarmano. Dai controlli, risulta essere un 18enne del posto già noto alle forze dell’ordine e con problemi psichici: arrestato, sarà ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Niente di gravissimo per l'Appuntato Scelto rimasto ferito: è al Santa Maria della Pietà di Nola, ricoverato sotto osservazione, ma se la caverà con pochi punti di sutura.