Scatta la rissa fuori al Maradona durante la festa scudetto, interviene la Polizia Una rissa è scoppiata davanti al Maradona in serata; coinvolti almeno tre tifosi, è intervenuta la Polizia. Non risultano feriti.

A cura di Nico Falco

Lo stadio Maradona – foto Fanpage.it

Una rissa che avrebbe convolto almeno tre persone è scattata nella serata di oggi all'esterno dello stadio Maradona, poco dopo la fine dell'incontro tra Napoli e Bologna; è intervenuta la Polizia, che si trovava a pochi metri nell'ambito dei servizi di filtraggio e di controllo in occasione della partita e della festa scudetto. I motivi non sono ancora chiari, ma non risultano feriti.

Il parapiglia è scoppiato poco dopo le 20 dal lato di via Giambattista Marino. Testimoni raccontano di un litigio improvviso che avrebbe coinvolto prima un paio di persone e poi altri tifosi che si trovavano nelle vicinanze; molti quelli che, davanti a quello che era diventata praticamente una rissa, sono scappati.

Alcuni dei coinvolti sarebbero fuggiti verso un edificio vicino, inseguiti dalla polizia. Secondo alcune voci raccolte sul posto, ma per il momento non ancora verificate, tutto sarebbe partito dal furto di una collanina.