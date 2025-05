video suggerito

Scassina il casello e ruba i soldi dei pedaggi, arrestato dopo inseguimento in autostrada Un 49enne di Torre Annunziata è stato arrestato dalla Polizia di Stato sulla A3 a Castellammare di Stabia (Napoli), colto in flagrante mentre scassinava una cassa automatica. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Vincenzo Cimmino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Prima il tentativo di furto, poi la fuga e infine le manette. Protagonista A. A., 49enne di Torre Annunziata (Napoli), arrestato lo scorso 1° maggio dalla Polizia di Stato di Salerno perché colto in flagrante mentre cercava di scassinare una cassa automatica all'interno del casello di Castellammare di Stabia dell'Autostrada A/3 Salerno-Pompei-Napoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, attende adesso il giudizio per direttissima.

I fatti sono avvenuti giovedì scorso. Ad intervenire, la pattuglia in forze alla Stradale di Angri, nel Salernitano, allertata dal Centro Operativo Polizia Stradale di Napoli: nel giorno della Festa del Lavoro un uomo sta scassinando una delle casse self-service all'interno del casello autostradale di Castellammare di Stabia. I poliziotti partono e, a sirene spianate, arrivano quasi subito sul posto. E trovano una persona, la cui descrizione sembra combaciare perfettamente con quella fornita, che sta armeggiando ancora sul pannello esterno. Gli agenti si avvicinano e l'uomo, sentendosi braccato, decide di darsi alla fuga.

Entra in auto e scappa lungo l'autostrada, imboccando la corsia dedicata al Telepass, dando il via alla folle corsa. L'automobile della polizia, però, lo tallona e lo raggiunge in breve tempo. Il torrese viene fermato: nel corso della perquisizione gli trovano ancora addosso gli strumenti del "mestiere", quelli dello scassinatore. Durante la perquisizione, infatti, vengono trovati un cacciavite e delle aste metalliche utilizzate per forzare la cassa automatica e impossessarsi del denaro, oltre ai soldi dei pedaggi asportati.