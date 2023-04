Scarcerati ultras dell’Eintracht arrestati per gli scontri a Napoli, tornati in Germania Scarcerati i tre tifosi del Francoforte finiti in manette per gli scontri di metà marzo a Napoli; per loro il divieto di dimora in Campania.

A cura di Nico Falco

Sono stati scarcerati, e sono tornati in Germania, i tre ultras tedeschi che erano stati arrestati a seguito degli scontri del 15 marzo scorso, prima e dopo l'incontro tra Napoli ed Eintracht Francoforte. Il Tribunale del Riesame ha infatti deciso di attenuare la misura cautelare, sostituendo l'arresto in carcere con quella meno afflittiva del divieto di dimora in Campania.

Le sentenze sono state emesse ieri, 5 aprile, dai giudici dell'ottava e della dodicesima sezione. I tre ultras sono accusati tutti di violenza e resistenza aggravata nei confronti di pubblico ufficiale e di lancio di oggetti atti ad offendere. A due di loro è stata inoltre contestata anche la devastazione, in merito ai disordini avvenuti nel pomeriggio, prima della partita, in piazza del Gesù. Complessivamente per quei tafferugli erano state arrestate otto persone (di cui 5 ultras napoletani). Il 18 marzo era stato condannato per direttissima uno dei tifosi azzurri e nella stessa giornata erano stati convalidati gli arresti per 6 dei 7 restanti (per l'ultimo era stata esclusa la gravità indiziaria e nei suoi confronti non era stata disposta nessuna misura cautelare).

Per i tedeschi era stato inizialmente disposto il carcere; i legali avevano fatto sapere che i tre sarebbero stati condotti tutti nella stessa cella e che sarebbero stati scortati durante l'ora d'aria per evitare aggressioni da parte di altri detenuti. Giovanni Adami, avvocato dei tre, in prima istanza aveva chiesto al Riesame la liberazione e in seconda gli arresti domiciliari in Germania o in Italia; nessuno dei tre ha reso dichiarazioni aggiuntive rispetto a quanto avevano già detto durante l'udienza di convalida.