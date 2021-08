Scarafaggi morti in una pasticceria di Salerno, arrivano i Nas: distrutti 80 chili di dolci Due pasticcerie chiuse tra Salerno e Battipaglia dai carabinieri nel Nas: in una di queste, nel capoluogo della Valle dell’Irno, trovati scarafaggi morti sia sul pavimento che sui muri, con sporcizia ovunque ed ottanta chili di dolci distrutti perché potenzialmente pericolosi per la salute degli ignari acquirenti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Scarafaggi morti sul pavimento, altri perfino sui muri: ruggine, sporcizia e scarsa igiene ovunque. Questo lo spettacolo scoperto all'interno di una pasticceria di Salerno dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, che al termine dei controlli hanno poi chiuso il locale e proceduto alla distruzione di ottanta chili di prodotti dolciari, ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute degli ignari consumatori.

La pasticceria si trova nella zona orientale della città, tra i quartieri di Pastena e Mercatello: i carabinieri hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie al suo interne, decretandone la chiusura. Tra le varie cose, la presenza di scarafaggi, molti anche morti, ha destato particolare scalpore: i corpi di questi insetti erano infatti sparpagliati per terra, alcuni anche sui muri, segno di una non proprio eccellente pulizia al suo interno. Ma non è stato l'unico particolare a colpire i militari dell'arma: ruggine, sporcizia accumulata, alimenti conservati in maniera non idonea e manutenzione scarsa con addirittura impianti fuori norma, hanno fatto decretare la chiusura dell'intero locale e la distruzione dei circa ottanta chili di dolciumi al suo interno. In un'altra operazione invece, stavolta a Battipaglia, sempre i carabinieri del Nas sono intervenuti per un bar pasticceria anche in questo caso alle prese con diversa sporcizia, tra polvere e macchie d'unto, pareti scrostate e perfino mattonelle mancanti dal pavimento. Anche in questo caso è scattata la chiusura, salvo eventuali ricorsi alla magistratura da parte dei titolari contro le sanzioni comminate dai carabinieri.