Scappato dalla Guinea a 12 anni, arriva a Salerno con la Ocean Viking dopo 4 tentativi di traversata Amadou (nome inventato) è uno dei minori salvato della Ocean Viking e sbarcato a Salerno: scappato a 12 anni dalla Guinea, ha tentato 4 volte la fuga via mare.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 92 i migranti salvati in mare dalla Ocean Viking, che ha ricevuto l'autorizzazione dalle autorità italiane ad attraccare a Salerno, dove è arrivata questa mattina. Tra questi, più delle metà sono minori non accompagnati, oltre a 9 donne. E tra i giovanissimi che hanno compiuto la traversata in condizioni rischiosissime prima di essere salvati in mare c'è anche Amadou (nome inventato per proteggerne l'identità), che a 12 anni ha lasciato la Guinea ed ha combattuto sfide difficilissime: tre volte nei centri di detenzione, quattro volte i tentativi di fuga via mare. Il giovane, che è a bordo della Ong battente bandiera norvegese, è tra gli oltre 40 minori non accompagnati salvati nel mare libico.

"Sono arrivato in Libia a 12 anni, dopo il divorzio dei miei genitori", ha spiegato Amadou, che oggi di anni ne ha 17 e il volto di chi ne ha già passate tante. Viaggia da solo, dopo cinque anni, quattro tentativi di fuga via mare e tre fermi nei centri di detenzione libici. La sua storia è stata riportata dalla stessa Sos Mediterranee, alla quale ha aggiunto: "Non c'è posto per me a casa, in Guinea Conakry", così come viene chiamata la Guinea per distinguerla dagli altri due paesi con lo stesso nome: la Guinea Equatoriale e la Guinea-Bissau. Conakry è anche il nome della capitale di quello che è uno dei paesi più poveri del mondo, che dal 2021 vide anche un colpo di stato: era il 5 settembre, i militari catturarono il presidente Alpha Condé, già docente di scienze politiche all'Università di Parigi, che si era candidato (vincendo) alle prime elezioni dopo 50 anni di dittatura. Non sono bastate le sue riforme: deposto dal nuovo colpo di stato, il nuovo "presidente" è Mamady Doumbouya, autoproclamatosi tale dopo il golpe, che ha sciolto tutte le istituzioni governative, sospeso la Costituzione, chiuso i confini aerei, marittimi e terrestri, imponendo perfino il coprifuoco ai cittadini. Ed anche per questo, proprio dalla Guinea arriva in Italia il maggior numero di migranti: quest'anno, quasi duemila arrivano dall'ex colonia francese, seguita dalla Costa d'Avorio, la Tunisia e infine il Pakistan.