Scappano dai carabinieri e si schiantano in auto, 26enne muore a Gricignano d’Aversa (Caserta) Un 26enne è deceduto in un incidente sulla Nola-Villa Literno, nel Casertano: mentre tentava di scappare dai carabinieri si è schiantato contro un guard rail.

A cura di Nico Falco

Alla vista dei carabinieri ha provato a scappare, ha imboccato a tutta velocità lo svincolo per Gricignano d'Aversa (Caserta) ma ha perso il controllo nella curva: lo schianto contro il guardrail non gli ha lasciato scampo, mentre l'uomo che era con lui è stato bloccato dopo un tentativo di fuga a piedi. Vittima un 26enne albanese, deceduto sul colpo. È successo nel primo pomeriggio di oggi, 7 giugno, sulla statale 7 bis, la Nola-Villa Literno; sul posto sono ancora in corso i rilievi delle forze dell'ordine.

Il 26enne era al volante dell'automobile, una Fiat Croma bianca, quando è incappato nei carabinieri della compagnia di Marcianise, diretti dal capitano Lucio Pellegrino. Il giovane ha tentato di allontanarsi rapidamente, imboccando all'improvviso l'uscita della superstrada. Si tratta, però, di una curva molto stretta, a gomito: a causa dell'alta velocità non è riuscito a controllare il veicolo, finendo violentemente contro il guardrail. Dopo l'impatto il giovane che era con lui è riuscito ad uscire dall'abitacolo ed è scappato a piedi, ma la sua fuga è durata poche decine di metri: è stato raggiunto e immobilizzato dai militari dell'Arma. Inutili i tentativi di soccorrere il conducente: all'arrivo dei sanitari era già morto.

Sono in corso accertamenti sia sull'automobile sia sulle due persone alla guida, per capire i motivi di quel tentativo di fuga che ha portato all'esito fatale. In seguito all'incidente è stato necessario interdire alla circolazione lo svincolo di Gricignano di Aversa, con le conseguenti e inevitabili ripercussioni sul traffico; la viabilità tornerà alla normalità dopo i rilievi e il ripristino della carreggiata.