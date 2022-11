Scappano all’alt, arrestati dopo 10 km di folle inseguimento a San Giorgio a Cremano Folle inseguimento nella notte a San Giorgio a Cremano (Napoli), tre uomini arrestati dalla Polizia dopo una fuga di 10 chilometri.

A cura di Nico Falco

I poliziotti li hanno intercettati tra le strade di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. E, quando hanno imposto l'alt per un controllo, il guidatore non ci ha pensato due volte: con una brusca accelerata ha cercato di guadagnare terreno, per poi dare il via a una folle corse che si è conclusa soltanto una decina di chilometri dopo, quando la pattuglia è riuscita a raggiungerli e a bloccare l'automobile; hanno tentato di scappare a piedi, ma sono stato bloccati dopo una colluttazione.

È successo nel corso della notte appena trascorsa, a finire in manette tre napoletani, tutti con precedenti di polizia: Ciro Annunziata, 37 anni, residente a Giugliano, e i fratelli Antonio Bruno e Domenico Bruno, rispettivamente 35 e 34 anni, residenti nella periferia nord di Napoli; arrestati, sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale.

I tre stanotte si trovavano in via Manzoni quando sono incappati nella volante del commissariato di San Giorgio a Cremano, in zona per i servizi di controllo del territorio. Il conducente ha subito tentato la fuga, imboccando con manovre pericolose una strada dopo l'altra, con la pattuglia sempre incollata alle spalle.

Leggi anche Crollo al cimitero di Poggioreale, dopo 10 mesi partono le gru per recuperare i resti dei defunti

L'inseguimento è andato avanti fino ai caselli autostradali, i tre sono stati finalmente raggiunti; impossibilitati a proseguire nella corsa, sono usciti velocemente dall'abitacolo e hanno tentato di dileguarsi di corsa, ma sono stati immobilizzati. L'automobile è stata ispezionata, all'interno non sono stati trovati oggetti che avrebbero potuto spiegare quel tentativo di fuga; sono in corso indagini per capire se i tre si siano liberati di qualcosa durante l'inseguimento.