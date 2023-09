Scambia l’amico per un cinghiale e gli spara: 60enne ferito durante la caccia, operato in ospedale L’incidente durante la battuta di caccia si è verificato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 20 settembre, a Dragoni, nella provincia di Caserta.

A cura di Valerio Papadia

Repertorio

Brutto incidente durante una battuta di caccia a Dragoni, nella provincia di Caserta: un uomo di 60 anni ha scambiato l'amico, coetaneo, per un cinghiale e gli ha sparato, ferendolo. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 20 settembre, in un terreno agricolo di proprietà della vittima: l'uomo era accovacciato e intento alla tritatura del mais quando il suo amico, credendo si trattasse di un cinghiale, ha imbracciato il fucile e gli ha sparato.

In seguito al colpo ricevuto, il 60enne è stato trasportato al più vicino ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico: l'uomo è ancora ricoverato, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo del ferimento sono arrivati i carabinieri della compagnia di Piedimonte Matese, che hanno effettuato tutte le indagini del caso per fare piena luce sull'avvenimento.

I militari dell'Arma hanno appurato che la battuta di caccia era stata organizzata in violazione delle vigente normative in materia. Pertanto. il 60enne che ha sparato all'amico è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per lesioni personali colpose e violazione delle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. I militari dell'Arma hanno sequestrato anche 9 fucili, 2 pistole e numerose cartucce di vario calibro, tutte regolarmente detenute dall'uomo.