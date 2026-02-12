napoli
Scabbia, 8 casi a Salerno: 3 pazienti del Ruggi, 5 positivi tra oss e infermieri

Otto casi di scabbia al Ruggi di Salerno: tre sono pazienti, cinque tra infermieri e oss. “Situazione monitorata costantemente”.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Otto casi di scabbia a Salerno: si tratta di tre pazienti attualmente ricoverati in diversi reparti dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi di Salerno e cinque contagiati tra infermieri ed oss. Lo fa sapere la Direzione Aziendale del nosocomio salernitano. Nel dettaglio, si tratta di tre pazienti, uno dei quali in Cardiologia e gli altri due in reparti al di fuori della torre; i cinque contagiati tra infermieri e oss sono invece all'interno della Torre Cardiologica. "Le procedure interne per il corretto isolamento dei pazienti sono state diramate ai coordinatori e prontamente applicate", fanno sapere dalla Direzione Aziendale, "sono state attivate operazioni straordinarie di sanificazione profonda di tutti gli ambienti, delle superfici e degli arredi coinvolti".

I tre pazienti sono stati distribuiti intanto in tre reparti differenti, mentre i cinque tra infermieri ed oss positivi sono stati  posti in sorveglianza domiciliare con relativa terapia. "La situazione è monitorata costantemente dalla Direzione Medica e dal Servizio di Sorveglianza Sanitaria e di Prevenzione e Protezione", aggiungono ancora dal nosocomio salernitano, "Si conferma che tutte le misure necessarie per contenere il contagio e garantire la sicurezza dei pazienti e del personale, sono state messe in atto con la massima tempestività e rigore". Non è chiaro come sia partito il contagio: tra le ipotesi anche quella di un "portatore" che avrebbe poi contagiato a sua volta tutti gli altri. Controlli in corso da parte della Direzione Sanitaria per capire se siano presenti altri casi e dove eventualmente intervenire.

