Sbarcheranno a Salerno i 387 migranti della nave Ocean Viking: 149 minori, 10 bambini piccolissimi

A cura di Nico Falco

La nave Ocean Viking

Sbarcheranno a Salerno i 387 migranti a bordo della nave Ocean Viking, soccorsi nei giorni scorsi dalla ong Sos Mediterranée: le autorità italiane hanno comunicazione l'assegnazione del porto. Più di un terzo dei naufraghi sono minori (in totale 149, dei quali 124 non accompagnati), tra loro ci sono anche 9 bambini al di sotto di 5 anni e un bambino di appena un anno. I migranti sono stati soccorsi in cinque differenti interventi, condotti tra il 24 e il 25 luglio; già dopo il primo la Ocean Viking, in mare tra Malta e Lampedusa, aveva richiesto l'autorizzazione per lo sbarco. "Nonostante i nostri sforzi per far mangiare e bere a sufficienza queste donne, uomini e bambini – aveva detto Sos Mediterranée – molti soffrono di disidratazione a causa del caldo: non hanno ancora una possibilità di sbarco. Hanno bisogno di un porto sicuro".

La Lega: "Campania non sia una seconda Lampedusa"

L'autorizzazione allo sbarco ha scatenato la reazione della Lega, che con un comunicato a firma dei consiglieri regionali Gianpiero Zinzi, Severino Napoli e Attilio Pierro critica la scelta di assegnare il porto di Salerno e punta sulla distanza tra la città campana e il luogo dove la ong ha effettuato l'intervento di salvataggio: