Sbarcati i 387 migranti nel porto di Salerno: nessuna quarantena a bordo Sono sbarcati tutti i 387 migranti nel porto di Salerno: De Luca aveva chiesto la quarantena a bordo anche per l’equipaggio per la presenza di alcuni casi Covid.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Lo sbarco a Salerno. Foto / Sos Mediterranee

Sono regolarmente sbarcati i 387 migranti giunti a bordo della Ocean Viking nel porto di Salerno: alla fine non c'è stata la tanto richiesta quarantena a bordo, che il presidente della Campania Vincenzo de Luca aveva invocato per tutti, compresi i membri dell'equipaggio della nave. I migranti che avranno bisogno di cure mediche le riceveranno comunque nelle prossime ore. Ira dei consiglieri regionali della Lega: Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro hanno duramente contestato la decisione.

Lo sbarco dei migranti avvenuto regolarmente

"Le operazioni di soccorso delle 387 donne, uomini e bambini tratti in salvo dall'equipaggio di Ocean Viking tra il 24 e il 25 luglio sono finalmente terminate. Sono tutti sbarcati oggi nel porto di Salerno", ha fatto sapere la Ong Sos Mediterranee. Di questi, 149 sono minori (molti dei quali non accompagnati) di cui 9 bambini sotto i cinque anni ed un bimbo di neanche 12 mesi. Gli altri sono 209 uomini e 29 donne, una delle quali incinta. La priorità nello sbarco l'hanno avuta proprio bambini e donne: tutti sono stati identificati e rifocillati con panini e succhi di frutta, oltre ai controlli medici previsti. Sulla banchina, a sovrintendere le operazione c'erano anche il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio ed il Prefetto di Salerno, Francesco Russo.

Ira di Lega e Fratelli d'Italia

Lo sbarco senza la quarantena a bordo auspicata da Vincenzo De Luca ha fatto infuriare Lega e Fratelli d'Italia. Mentre i consiglieri di Giorgia Meloni parlano di "scelta scellerata", per i tre consiglieri leghisti in regione Campania, lo sbarco mostra "come le istanze dei territori vengano ignorate da chi guida il Viminale". Nappi, Zinzi e Pierro hanno comunque auspicato "una pronta guarigione", sottolineando anche che "ogni tanto il presidente De Luca ci ascolta e dimostra buonsenso. Ci ascolti più spesso".