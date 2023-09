Sbarcati a Salerno i 184 migranti soccorsi in mare: a bordo anche 19 donne e 42 bambini Sono sbarcati a Salerno i 184 migranti salvati in mare: tra loro molte donne e bambini, anche non accompagnati. Partita la macchina dell’accoglienza.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono arrivati questa mattina, nel porto di Salerno, i 184 migranti salvati dalla nave cargo Bbc Edge: di questi, 19 sono donne e 42 i bambini, di cui molti non accompagnati. Al Molo Manfredi, presenti personale della Questura di Salerno e della Prefettura, oltre agli stessi questore Giancarlo Conticchio ed il prefetto Francesco Russo, assieme a forze dell'ordine, Asl, Comune di Salerno, Protezione Civile, Caritas, associazioni di volontariato e mediatori culturali. La stragrande maggioranza di loro arriva dalla Tunisia (125), seguiti dai 52 della Burkina Faso (ex Repubblica Centrafricana), i 3 dalla Nigeria, altri 3 dalle Isole Comore ed uno dal Marocco.

Non sono state segnalate situazione critiche tra le persone a bordo: dopo gli accertamenti e le identificazioni, verranno trasferiti nelle prossime ore nei centri d'accoglienza campani. "Quando tra i migranti arrivano minori è sempre particolarmente toccante per i volontari della Protezione civile impegnati nelle attività", spiega in una nota la Protezione Civile Regionale della Campania, "facciamo sempre il massimo per garantire supporto alle Prefetture e alle autorità istituzionalmente preposte".

"Non abbiamo situazione di allarme sanitario, adesso i migranti saranno sottoposti ad una ulteriore visita, a tamponi anti-Covid e quindi saranno sottoposti all'identificazione", ha spiegato ai cronisti il questore Giancarlo Conticchio. "Abbiamo già fatto la suddivisione nelle varie province della Campania in cui saranno destinati, secondo un'attività che già svolgiamo da alcuni mesi", ha aggiunto il prefetto Francesco Russo. "Ormai c'è uno sbarco ogni 15 giorni", ha invece spiegato l'assessore alle Politiche Sociali del comune di Salerno, Paola De Roberto, "il problema sta crescendo, lunedì parleremo all'Anci per trovare soluzioni utili".