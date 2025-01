video suggerito

Sbaglia bus e si ritrova in una zona che non conosce: ragazzina di 12 anni salvata dai carabinieri in Irpinia La ragazzina non aveva con sé il cellulare: è stato un passante ad allertare il 112; i carabinieri l’hanno così riportata a casa con l’auto di servizio. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Valerio Papadia

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una disavventura, che si è conclusa per fortuna con un lieto fine, quella vissuta da una ragazzina di 12 anni della provincia di Avelino che, ieri, martedì 28 gennaio, è salita sull'autobus sbagliato, ritrovandosi in una zona a lei sconosciuta, ma è stata individuata dai carabinieri e riaffidata ai genitori. L'episodio si è verificato a Mirabella Eclano: la 12enne, dopo aver imboccato il bus sbagliato, si è ritrovata da sola e senza cellulare in una zona che non conosceva.

È stato un passante, che ha notato la ragazzina in difficoltà, ad allertare il 112: sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano che, dopo aver individuato la ragazzina e rintracciato i suoi genitori per dargli la notizia, hanno riportato la 12enne a casa con l'auto di servizio.

Una vicenda che, come detto, si è conclusa nel migliore dei modi, senza conseguenze per la ragazzina, ma che avrebbe potuto avere un epilogo meno felice, visto che la 12enne era sprovvista di cellulare, che la notte arriva molto presto in questa stagione e che le temperature minime, nella provincia di Avellino, raggiungono quote anche molto basse in inverno.