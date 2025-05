Sassi dai cavalcavia sulla Statale 268: 21 casi in 72 ore, danni maxillo-facciali per una ragazza

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

La ferita riportata da Sabrina. Foto Francesco Emilio Borrelli / Facebook

Sono salite a 21 in 72 ore le denunce per i sassi lanciati dai cavalcavia della Strada Statale 268 del Vesuvio: cinque di queste solo nelle ultime 24 ore. E sale la preoccupazione visto che il bilancio conta ormai anche feriti in maniera grave: tra questi c'è Sabrina, colpita al volto e al torace dalle schegge del parabrezza esploso, dopo che il sasso lanciato da ignoti ha colpito l'auto su cui viaggiava assieme al marito. Un impatto così violento che l'uomo aveva pensato addirittura ad un colpo di pistola. Gravi i danni maxillo-facciali riportati da Sabrina, che è stata la prima vittima delle sassaiole sulla Statale del Vesuvio.

Presi di mira Suv ma anche utilitarie e furgoni

Non solo però danni fisici: c'è chi si è visto sfondare il vano motore di una Porsche Macan (un bolide il cui prezzo "parte" da circa 80mila euro, ndr), un'altra automobile, un'utilitaria, è stata colpita due volte per un danno da 1.500 euro. Non si salvano neanche i furgoni: uno di questi, che trasportava latticini, è stato presto a sassate, e sono decine i parabrezza distrutti. Uno dei punti più frequenti dove avvengono questi episodi sarebbe, spiega il deputato Francesco Emilio Borrelli, "nei pressi del distributore Star Oil".

Borrelli: "Non possiamo aspettare la tragedia"

“Siamo davanti a criminali veri e propri, non a teppisti. Gente pronta a uccidere per rapinare. Ogni ora che passa aumenta il rischio di un morto. Non possiamo aspettare la tragedia", ha spiegato Francesco Emilio Borrelli, deputato per l'Alleanza Verdi-Sinistra, "Chiediamo alle forze dell’ordine il massimo impegno per individuare, arrestare e assicurare alla giustizia questi delinquenti. Servono pattugliamenti mirati, telecamere, controlli continui.

Invitiamo chiunque abbia visto qualcosa, chi ha notato targhe sospette, movimenti anomali, qualsiasi dettaglio utile, a farsi avanti subito. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per spezzare questa catena di violenza".