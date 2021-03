Una rapina finita in tragedia, forse un agguato, ma non si esclude nemmeno, al momento, l'ipotesi dell'incidente stradale. Ancora non è chiara la dinamica di quello che è successo nel tardo pomeriggio di oggi, 26 marzo, a Villaricca, in provincia di Napoli. Si parte dai pochi elementi certi: due morti a terra, una pistola e un Rolex rinvenuti vicino a due veicoli danneggiati. All'arrivo sul posto, in via Consolare Campana, gli agenti della Polizia Municipale hanno trovato un Smart schiantata contro un muro e, accanto, il primo cadavere; il secondo era a una ventina di metri, vicino a uno scooter Tmax scivolato a terra probabilmente per parecchi metri. Traffico paralizzato in tutta la zona che tra Marano, Villaricca e Qualiano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Marano, che si stanno occupando delle indagini.

Sono in corso le operazioni per l'identificazione delle due persone decedute, le cui generalità potrebbero fornire nuovi elementi per ricostruire la dinamica; avviate le procedure per l'acquisizione delle telecamere di videosorveglianza della zona. Al momento non si esclude nessuna ipotesi. Resta in piedi quella dell'incidente stradale, secondo cui la pistola potrebbe essere stata persa da uno dei due coinvolti nell'impatto. Tra le piste anche quella della rapina sfociata nel sangue: l'incidente potrebbe essere stato causato da un tentativo di reazione della vittima; ad avvalorare questa ricostruzione, anche il ritrovamento del Rolex, che era a terra. Per ora non è possibile nemmeno escludere l'ipotesi dell'agguato. Si dovrà capire se al momento dell'impatto era presente una terza persona, che potrebbe essere scappata, o se i due uomini deceduti erano alla guida dei due veicoli da soli.