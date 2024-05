video suggerito

Sangue nella pizzeria a Fuorigrotta, pizzaiolo accoltella il collega e scappa: grave 25enne Un giovane aiuto pizzaiolo è stato ferito ieri sera da un collega nella pizzeria "Partenopea" di viale Kennedy; il presunto responsabile è irreperibile.

A cura di Nico Falco

Avrebbe sferrato due fendenti al torace al collega più giovane e sarebbe scappato, quando i poliziotti sono arrivati di lui già non c'era traccia. È attivamente ricercato un pizzaiolo di 49 anni, accusato di avere ferito un 25enne ieri, 16 maggio, sera nella pizzeria Partenopea di viale Kennedy, quartiere Fuorigrotta, nella periferia Ovest di Napoli. Il giovane è stato medicato al San Paolo e poi trasferito all'Ospedale del Mare, dove è stato operato d'urgenza; non sarebbe in pericolo di vita.

Sui motivi del ferimento non c'è ancora chiarezza, secondo le prime ricostruzioni sarebbe scaturito da una discussione nata mentre i due erano al lavoro, intorno alle 21.30 di ieri. Il giovane è andato con mezzi propri al Pronto Soccorso dell'ospedale di Fuorigrotta, è stato raggiunto da almeno due fendenti: uno nell'area sottocostale e l'altro al fianco sinistro; trasferito nell'ospedale di Ponticelli, dopo l'operazione chirurgica è stato ricoverato in prognosi riservata.

Nell'ospedale sono arrivati gli agenti del commissariato San Paolo, che poi hanno raggiunto la pizzeria alla ricerca del 49enne; l'uomo si era però già dileguato ed è al momento irreperibile. Nel locale sono intervenuti anche i poliziotti della Scientifica, l'arma utilizzata sarebbe un coltello della cucina.