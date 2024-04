video suggerito

Salvi i 150 lavoratori dell’ex Auchan di Nola e dell’ex Ipercoop di Afragola: saranno assunti da Sole 365 I 150 ex dipendenti dei due ipermercati, da mesi in cassa integrazione, saranno assunti dall’azienda AP Commerciale, titolare dei supermercati a marchio Sole 365. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato trovato l'accordo per salvare i posti di lavoro di 150 lavoratori e lavoratrici dell'ex Ipercoop di Afragola e dell'ex Auchan di Nola, da 133 giorni in cassa integrazione dopo la crisi della società GDM srl: saranno assunti dall'azienda AP Commerciale, titolare dei supermercati a marchio Sole 365. L'accordo è stato trovato attraverso un percorso formativo condiviso con la Regione Campania e i sindacati Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTUCS UIL; tutte le assunzioni si concretizzeranno entro la fine del 2024.

"Oggi si sono incrociate la buona volontà di 150 persone e quella di un’azienda, la AP Commerciale che, nell’ambito del proprio piano di sviluppo, ha offerto un percorso serio e credibile. Un sincero ringraziamento va alla Regione Campania, in particolare all’Assessore Antonio Marchiello ed al suo staff per come ha saputo gestire una vertenza complicata e per la sensibilità e la vicinanza mostrata nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori" ha affermato la sigla sindacale UILTUCS Campania.

Sarracino (PD): "Vittoria delle lavoratrici e dei lavoratori"

La notizia dell'accordo è stata salutata positivamente anche da Marco Sarracino, deputato napoletano del PD, che in una nota ha dichiarato:

Leggi anche Reddito Cittadinanza Campania, corsi di formazione gratis con assegno da 600 euro anche nelle Agenzie Lavoro

Dopo 134 giorni di lotta, le lavoratrici e i lavoratori dell’ex Ipercoop di Afragola, hanno vinto la battaglia più importante. Un nuovo piano industriale garantirà gli attuali livelli occupazionali e salverà il lavoro di 150 famiglie in uno dei territori più difficili del nostro paese. Va ringraziato l’impegno delle organizzazioni sindacali, della regione Campania con l’assessore Marchiello, e di chi ha tenuto duro anche nei momenti in cui tutto sembrava perduto. Infine, una piccola nota personale: le lavoratrici e i lavoratori hanno sempre manifestato con una straordinaria dignità. Sono un esempio di cosa significa la sofferenza della lotta politica e sindacale. Ho imparato tantissimo da loro. Oggi, finalmente, è un bel giorno! Li ringrazierò per sempre, soprattutto per avermi dato l’opportunità di condividere questa immensa gioia!