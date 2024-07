video suggerito

Salta il concerto di Tony Effe all’Arena Flegrea di stasera: “Nessun allarme sismico” Niente concerto di Tony Effe all’Arena Flegrea: il rapper avrebbe dovuto aprire il Noisy Naples Fest questa sera, così come Sarah Toscano, vincitrice di Amici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Niente concerto di Tony Effe all'Arena Flegrea: il cantante romano avrebbe dovuto aprire la settima edizione del Noisy Naples Fest di questa sera, ma l'organizzazione ha fatto sapere che la serata è rinviata a data da destinarsi, per motivi tecnico-logistici. "Smentiamo categoricamente false dichiarazioni su problemi/allarmi sismici", fanno sapere dall'organizzazione, che sottolinea: "Tutti gli eventi del Noisy Naples Fest vengono effettuati nella totale sicurezza per gli artisti e il pubblico". Una smentita "preventiva" dovuta al fatto che, con ogni probabilità, c'è chi ha pensato che l'annullamento della serata potesse essere in qualche modo collegata ai recenti episodi sismici avvenuti nella zona dei Campi Flegrei, come tuttavia si registrano da sempre a causa del bradisismo della zona.

Niente live di Tony Effe né opening act di Sarah Toscano, fresca vincitrice di Amici: il Noisy Naples Fest doverebbe dunque aprirsi con l'esibizione di Coez e Frah Quintale l'11 luglio, salvo ulteriori slittamenti. Poi il programma prevede Subsonica e 99 Posse il 12 luglio, Ariere il 18, Xavier Rudd il 9 agosto ed Edoardo Bennato il 20 settembre. Non si sa quanto sarà recuperata la data di Tony Effe, al momento molto gettonato in radio con il singolo "Sesso e Samba", duetto che vede la partecipazione della cantautrice italo-brasiliana Gaia, già nuovo tormentone dell'estate. Tony Effe, che nei giorni scorsi era già a Napoli per salire sul palco del Maradona al fianco di Geolier, recupererà il concerto con ogni probabilità tra qualche settimana: ma per ora, dal Noisy Naples Fest, non filtrano date.