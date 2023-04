Salerno, tenta di ingoiare delle lamette da barba, salvato dai carabinieri Un senzatetto di 54 anni ha tentato di togliersi la vita ingoiando delle lamette in piazza Alfano a Salerno. Salvato dai carabinieri, allertati dai passanti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Tenta di uccidersi ingoiando delle lamette da barba in pieno centro, scatenando il panico tra i passanti. È accaduto ieri pomeriggio in piazza Alfano, a Salerno, nei pressi del Duomo. Il protagonista è un uomo di 54 anni senza fissa dimora. Non sono chiari i motivi del gesto. Ma quando hanno assistito alla scena, i cittadini inorriditi hanno chiamato subito le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno, che sono riusciti ad avvicinare l'uomo e a salvargli la vita.

I carabinieri gli hanno estratto la lametta

I militari dell'Arma sono riusciti con accortezza ad estrarre la lametta che il 54enne stava per ingerire e a sottrargliene anche un'altra che aveva tra le mani. Quindi, una volta messo in sicurezza, hanno consegnato l'uomo alle cure del personale medico dell'ambulanza del 118, che nel frattempo si era recata sul posto. Il 54enne è stato così medicato. Non è chiaro ancora il motivo per il quale il 54enne abbia deciso di ingoiare le lamette da barba. È possibile che possa essersi trattato di un tentativo di suicidio.

Per fortuna, grazie alla segnalazione tempestiva dei passanti e all'intervento dei carabinieri si è riusciti ad evitare il peggio. Il senzatetto è stato affidato alle cure del personale medico sanitario e si ristabilirà in pochi giorni. Sono stati allertati anche i servizi sociali, come sempre avviene in questi casi di particolare delicatezza, in modo che il clochard possa essere inserito in un percorso di assistenza, a tutela della sua salute. La macchina dei soccorsi, grazie alla tempestività dell'intervento, ha funzionato.