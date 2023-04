Salerno, si masturba davanti ai bambini ai giardinetti: arrestato Si tratta di un uomo originario del Bangladesh, che è stato bloccato e arrestato dai carabinieri, intervenuti sul posto.

A cura di Valerio Papadia

Paura a Salerno, dove un uomo è stato sorpreso a masturbarsi davanti ad alcuni bambini che giocavano nei giardinetti di via Belvedere, nel Rione Petrosino. L'uomo, originario del Bangladesh, è stato così arrestato dai carabinieri. Sono stati i residenti della zona, preoccupati per la sicurezza dei propri figli, ad allertare le forze dell'ordine: sul posto sono dunque intervenuti i carabinieri della stazione di Fratte, che hanno bloccato e tratto in arresto l'uomo per atti osceni in luogo pubblico.

Stando a quanto si apprende, l'uomo in più di una occasione si sarebbe recato nei pressi dei giardinetti di via Belvedere, toccandosi le parti intime e, in qualche caso, abbassandosi anche i pantaloni. Gli episodi hanno allarmato i residenti e così, nella giornata di ieri, giovedì 27 aprile, hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

A Nocera Inferiore, nel Salernitano, non molto tempo fa un uomo è stato arrestato per lo stesso motivo, atti osceni in luogo pubblico. L'uomo, un 48enne, venne sorpreso dagli agenti della Polizia di Stato mentre si masturbava all'interno della sua automobile, parcheggiata all'esterno di un supermercato della città, mentre osservava le donne che passavano vicino alla vettura.