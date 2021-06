Un uomo è stato ammanettato a un semaforo, dopo aver picchiato la fidanzata, una giovane donna minorenne: è accaduto oggi a Salerno. L'episodio si è verificato nel cuore della città campana, in via Roma, all'incrocio con corso Garibaldi: l'uomo – S.G.E. le sue iniziali – un 35enne di origini venezuelane già noto alle forze dell'ordine, ha improvvisamente picchiato la fidanzata, in preda a un raptus, davanti agli occhi delle tante persone che si trovavano per strada. A dare l'allarme è stato l'autista di un autobus cittadino, che transitava di lì in quel momento e ha allertato le forze dell'ordine: sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i carabinieri che hanno assistito all'aggressione e hanno bloccato l'uomo, trovandosi costretti, per calmarlo, ad ammanettarlo a un semaforo.

La ragazza è stata soccorsa dai sanitari del 118 ed è stata trasporta al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove ha ricevuto le cure del caso per le ferite riportate durante l'aggressione; l'uomo, invece, è stato portato via dai militari dell'Arma. Gli agenti della Polizia Municipale, nel frattempo, si sono occupati anche della viabilità, fortemente rallentata dall'accadimento: in molti i curiosi che, attirati dal trambusto, hanno rallentato oppure si sono fermati per capire cosa stesse succedendo. Sono stati allertati anche i famigliari della ragazzina, dal momento che, come detto, si trattava di una minorenne.