Salerno, morto a causa di un ramo staccato dall'albero Dramma nel Salernitano, uomo di 75 anni muore travolto da un ramo che si è spezzato per il vento.

A cura di Redazione Napoli

Dramma a Corleto Monforte, ai piedi dei Monti Alburni, provincia di Salerno, dove un uomo di 74 anni è morto in un incidente in montagna. Il fatto è accaduto nella giornata di ieri, venerdì 2 agosto: l'uomo è stato travolto da un ramo di grosse dimensioni spezzatosi pare a causa di forti raffiche di vento. La vittima dell'incidente era nel bosco proprio per tagliare gli alberi A far scattare l'allarme i familiari dell'anziano preoccupati per il mancato rientro a casa. I soccorsi dunque si sono mossi subito. purtroppo l'uomo è stato rinvenuto in un terreno di sua proprietà. Inutile il tentativo di rianimarlo: è morto pochi minuti dopo il suo ritrovamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bellosguardo.