Salerno, il vento strappa il cappotto termico del palazzo: paura al Rione Petrosino Il crollo è avvenuto nel Rione Petrosino, a seguito di forti raffiche di vento. La scena impressionante ripresa dai video degli abitanti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Le immagini del video pubblicato da Tv Oggi

La città di Salerno flagellata dal maltempo ieri. Raffiche di vento tanto forti da strappare addirittura il cappotto termico da un intero palazzo nel Rione Petrosino. La scena drammatica e impressionante, dal forte impatto visivo, è stata ripresa dai cellulari dei residenti in un video poi diventato virale sui social. Le immagini sono state riprese anche da Tv Oggi. L'episodio è accaduto ieri mattina, sabato 25 novembre 2023, quando sulla città soffiavano forti raffiche di vento. La Protezione Civile regionale, infatti, aveva diramato un avviso di allerta meteo.

I vigili del fuoco hanno interdetto l'area

Sul posto, al momento del crollo, erano già presenti i vigili del fuoco, allertati quando la situazione è sembrata ormai diventata pericolosa, con i primi distacchi di intonaco. L'area era quindi stata messa in sicurezza e monitorata a vista e per fortuna non si sono registrati feriti. Il cedimento ha interessato un edificio dei rioni popolari di Salerno. Nella stessa zona, poco distante, è crollato anche un albero, sempre a causa del vento forte. Un grosso ramo, invece, si è staccato ed è caduto in strada in via Pertini, nei pressi del Crescent. In tutti i casi, però, come detto, non si sono registrati feriti. Solo paura da parte degli abitanti della zona.

Ieri, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, e il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, erano in zona per un evento pubblico, per inaugurare una bretella di collegamento viario nei pressi del Rione Petrosino. I caseggiati popolari di Salerno potrebbero essere oggetto di interventi di riqualificazione nei prossimi mesi, finanziati dall'Acer, ex Iacp, l'agenzia regionale delle case popolari.