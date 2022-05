Salernitana-Udinese, strade chiuse e divieti il 22 maggio per l’ultima di Serie A a Salerno Divieto di vendita di alcolici, strade chiuse e sensi di marcia obbligati: Salerno si prepara all’ultima giornata di Serie A che può valere la salvezza.

A cura di Giuseppe Cozzolino

10 maggio 2021: a Salerno si festeggia la promozione in Serie A.

Tutto pronto a Salerno per l'ultima giornata della Serie A 2021/2022 tra i padroni di casa della Salernitana e gli ospiti friulani dell'Udinese, in programma domenica 22 maggio alle ore 21 allo stadio Arechi. Posta in gioco altissima per i padroni di casa granata, che con una vittoria festeggerebbero la permanenza in Serie A per un'altra stagione, mentre qualunque altro risultato li costringerebbe ad attendere il risultato finale di Venezia-Cagliari (se i sardi non vincono in Laguna contro i padroni di casa già retrocessi, la Salernitana è salva in ogni caso).

Strade chiuse e sensi di marcia obbligati

Il Comune di Salerno ha varato un dispositivo di traffico ad hoc per l'occasione, oltre a diramare alcuni divieti specifici, per consentire che il tutto si svolga in tranquillità, e per garantire anche un deflusso che, quale che sia il risultato finale, non generi problematiche di ordine pubblico in città. Nel dettaglio, il dispositivo di traffico prevede questo:

Sottopasso di fronte ospedale San Leonardo – Piazzale Bottiglieri (altezza rotatoria Piazzale Settembrino) – Via Degli Uffici Finanziari incrocio Via Allende – Via Dei Carrari – Via Prudenza – Via Fangarielli – Viale Pastore – Viale Giacumbi – Area di parcheggio riservato alla tifoseria ospite – Area di parcheggio antistante il complesso “The Space”: dalle ore 7 e sino all’avvenuto deflusso degli spettatori è istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli, fatta eccezione per i soli residenti; dalle ore 18 e sino all’avvenuto deflusso degli spettatori è istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli, fatta eccezione per i soli residenti.

Sottopasso di fronte Ospedale San Leonardo – Sovrappasso Via dei Carrari – Via Fangarielli, angolo Via Degli Uffici Finanziari in direzione stadio Arechi dalle ore 18 e sino all’avvenuto deflusso degli spettatori è istituito il divieto di transito pedonale fatta eccezione per i soli residenti ;

dalle ore 17 fino alle ore 2 è istituito il senso unico di circolazione con direzione di marcia occidente – oriente sulla Via S. Allende (tratto rotatoria Novotel – Viale Schiavone). Di conseguenza con medesima fascia oraria i veicoli transitanti sulla Via S. Allende e provenienti dalla rotatoria Wenner con direzione occidente, giunti all’altezza di Viale Schiavone non potranno proseguire oltre;

dalle ore 17 fino alle ore 21 i veicoli in uscita da Viale De Marco e Viale Schiavone hanno obbligo di svolta a sinistra;

dalle ore 17 fino alle ore 22 è altresì istituito, per i veicoli provenienti dalla Via Gen. Clark con direzione oriente, giunti all’altezza della rotatoria Novotel, l’obbligo di proseguire diritto sulla Via Allende.

dalle ore 22 e fino all’avvenuto deflusso della tifoseria , i veicoli provenienti dalla Via Lungomare Colombo con direzione oriente, giunti all’altezza della Traversa Romano, hanno l’obbligo di svolta a sinistra eccetto i residenti.

dalle ore 21 del giorno 22 maggio e sino a cessate esigenze impone l'obbligo di svolta a destra o a sinistra ai veicoli provenienti dalla zona orientale, giunti all’intersezione con Via S. Martiri Salernitani. Inoltre, ai veicoli provenienti dal Viadotto Gatto, giunti alla rotatoria di Via Ligea è fatto obbligo di riprendere il Viadotto stesso, a quelli che giungono in Piazza XXIV Maggio è fatto obbligo di instradarsi su Via Volpe e/o Via Cassese.

Divieto di vendita di alcolici per tutto il weekend

Scattano anche i divieti per quanto riguarda la vendita di alcolici, che inizierà già da oggi sabato 21 maggio e termina alle 5 del mattino di lunedì 23 maggio. Nel dettaglio: