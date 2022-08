Salernitana-Roma (serie A) domenica 14 agosto, corse extra sulla linea Salerno-Arechi Corse extra da Salerno ad Arechi in occasione della gara Salernitana-Roma prevista per domenica 14 agosto. Lo ha annunciato Trenitalia: le corse in dettaglio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Torna la Serie A a Salerno, con la gara inaugurale tra i padroni di casa della Salernitana e gli ospiti della Roma guidata da Mourinho. Per la gara, prevista per domenica 14 agosto alle 20.45 allo stadio Arechi di Salerno, Trenitalia ha fatto sapere che garantirà corse extra lungo la tratta metropolitana che da Salerno va all'Arechi, per garantire un miglior deflusso dopo la gara, che terminerà poco dopo le 22.30 circa.

Il provvedimento è stato adottato, su richiesta della Questura di Salerno e in accordo con Regione Campania e Comune di Salerno", spiega Trenitalia, aggiungendo che i treni effettueranno servizio viaggiatori anche nelle fermate intermedie e non solo nelle fermate di Salerno e Arechi. "Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario che, in collaborazione con la Polizia ferroviaria", spiega ancora l'azienda, "indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza".

Queste le corse aggiuntive, con orari di partenza ed arrivo su entrambe le tratte:

Leggi anche Maltempo, nubifragi e smottamenti in Trentino Alto Adige e Veneto

Da Salerno verso Arechi:

R 94759, con partenza 22:31 e arrivo 22:50. Fermate intermedie: Torrione (p. 22:36) – Pastena (p. 22:39) – Mercatello (p. 22:43) – Arbostella (p.22:46)

R 94727, con partenza 23:09 e arrivo 23:28. Fermate intermedie: Torrione (p. 23:14) – Pastena (p. 23:17) – Mercatello (p. 23:21) – Arbostella (p. 23:24)

R 94729, con partenza 23:36 e arrivo 23:55. Fermate intermedie: Torrione (p. 23:41) – Pastena (p. 23:44) – Mercatello (p. 23:48) – Arbostella (p. 23:51)

Da Arechi verso Salerno: