Sal Da Vinci premiato dal Comune di Napoli, il ricordo di Domenico Caliendo: “È il figlio di tutti noi”

Questa mattina, mercoledì 11 marzo, al Maschio Angioino, Sal Da Vinci ha ricevuto la medaglia della Città di Napoli dal sindaco Gaetano Manfredi, dopo la vittoria della sua 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Per sempre sì". Prima della cerimonia nella Sala dei Baroni, il cantante napoletano si è intrattenuto con i giornalisti, ai quali ha rivelato che, proprio poco prima di arrivare in loco, ha sentito telefonicamente i genitori di Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni e mezzo morto in seguito a un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi. "Alla mamma e al padre ho dato un consiglio – ha detto Da Vinci – gli ho chiesto umilmente di svuotare tutta questa rabbia che anno, anche perché ci sono due sostenere".

Il cantante partenopeo ha detto ancora: "È un dolore di tutta la famiglia, ma soprattutto di tutta la comunità e di tutti i genitori del mondo, perché Domenico è il nostro figlio". Sal Da Vinci ha infine ribadito. "Il mio umilissimo consiglio, che ho dato loro, è di sfogare questa rabbia, e se loro hanno bisogno anche di una parola di conforto, io ci sono, sono qua".

Il sindaco Manfredi: "Il successo di Sal Da Vinci un traguardo per tutta la città"

Dopo le considerazioni sul piccolo Domenico Caliendo, Sal Da Vinci ha, come detto, ricevuto una targa con la medaglia della Città di Napoli dal sindaco Gaetano Manfredi, con la menzione speciale "Napoli città della musica". Sulla targa conferita al cantante, poi, si legge:

La Città di Napoli a Salvatore Michael Sorrentino, Sal Da Vinci, in segno di profondo affetto, gratitudine ed ammirazione per la entusiasmante, prestigiosa vittoria al Festival della Canzone Italiana Sanremo 2026. Con bravura, capacità e professionalità ha onorato l’enorme patrimonio della autentica tradizione musicale napoletana, conosciuto ed apprezzato in tutto il Mondo. Ha raccolto e proseguito, con passione e dedizione, l’eredità artistica di Mario Da Vinci, indimenticabile Voce della nostra terra. Napoli, Città della Musica è riconoscente a Sal Da Vinci e ne celebra, con orgoglio, l’estro ed il talento artistico

Nel corso della cerimonia, inoltre, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha dichiarato: "Il successo di Sal Da Vinci a Sanremo rappresenta un traguardo significativo per l’intera città e si inserisce in un momento di straordinario fermento culturale per Napoli. La sua affermazione non è solo il coronamento di una carriera esemplare, ma la dimostrazione di come la nostra lingua e la nostra melodia continuino a essere veicoli di emozioni universali, capaci di parlare a generazioni diverse".