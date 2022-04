Sabato i funerali del bimbo investito dal trattore, lutto cittadino a Casalnuovo Sabato a Casarea, frazione di Casalnuovo (Napoli), ci saranno i funerali del bimbo investito dal trattore guidato dal padre; proclamato il lutto cittadino.

Si terranno sabato 9 aprile i funerali del bimbo deceduto a Casalnuovo, in provincia di Napoli, dopo essere stato investito dal trattore guidato dal padre, un 36enne del posto. Per la giornata il sindaco Massimo Pelliccia ha annunciato il lutto cittadino. La tragedia nel primo pomeriggio di ieri, le indagini sono affidate ai carabinieri e per il piccolo era stata disposta l'autopsia; dopo il placet dell'autorità giudiziaria si potrà procedere con le esequie.

Stando a quanto ricostruito dai militari il padre del bambino, intorno alle 13:30 di ieri, stava lavorando in un terreno adiacente all'edificio in cui abita la famiglia, in via Casarea. Il piccolo, tre anni non ancora compiuti, si sarebbe avvicinato troppo al trattore, restando incastrato nella fresa; nonostante i disperati tentativi di soccorso sarebbe praticamente morto sul colpo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, erano intervenuti i carabinieri della Tenenza di Casalnuovo e quelli del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, che avevano ricostruito i contorni di quello che era da subito apparso come un orribile incidente. Era stata avviata una inchiesta e l'autorità giudiziaria aveva disposto il sequestro della salma e il corpo era stato trasferito al Secondo Policlinico di Napoli per essere sottoposto all'autopsia.

"Siamo sopraffatti dal dolore, insieme a tutta la comunità di Casarea – aveva scritto il sindaco Pelliccia su Facebook – per la morte di un piccolo di appena tre anni, a seguito di un incidente. Una tragedia immane che ci lascia nello sconforto più totale. Che la terra ti sia lieve, piccolo angelo". Attraverso la stessa pagina ufficiale il sindaco ha comunicato oggi dei funerali, fissati per sabato alle ore 14 nella frazione di Casarea.