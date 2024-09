Tenta di spostare il trattore e viene investito dal mezzo: 47enne grave in ospedale

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Investito dal proprio trattore mentre tentava di spostarlo: un 47enne di Carife, in provincia di Avellino, è ora ricoverato presso l'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove è arrivato in codice rosso. Sul luogo dell'investimento ci sono i carabinieri per i rilievi del caso, ma tutto lascia credere si sia trattato di un incidente. Il tutto è avvenuto in località Crocevia a Sturno, in Alta Irpinia: l'uomo, a quanto sembrerebbe, stava tentando di spostare il proprio trattore senza salirvi a bordo, quando sarebbe stato investito dal medesimo mezzo.

Il 47enne di Carife aveva parcheggiato il grosso mezzo nella pubblica via, ed era impegnato nella ristrutturazione di un opificio del luogo: dopo l'investimento sono arrivati i sanitari a bordo delle ambulanze del 118 per i soccorsi, assieme ai carabinieri della vicina stazione di Frigento. L'uomo è stato così portato in codice rosso presso l'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Accertamenti in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano sul posto dell'incidente.