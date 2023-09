Sabato a Napoli i funerali di Luca Canfora, costumista di Paolo Sorrentino trovato morto a Capri I funerali del 51enne, sulla cui morte sono ancora in corso le opportune indagini, si svolgeranno sabato 9 settembre nella chiesa del Gesù Nuovo a Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Luca Canfora

Ha sconvolto il mondo del cinema la morte di Luca Canfora, 51 anni, noto e apprezzato costumista, che stava lavorando al nuovo film di Paolo Sorrentino, regista con il quale aveva già collaborato in passato: il cadavere del 51enne è stato rinvenuto lo scorso 1° settembre nelle acque di Capri, dove Canfora si trovava proprio perché impegnato sul set della nuova pellicola del regista napoletano Premio Oscar.

Mentre le indagini per stabilire cosa sia accaduto al 51enne vanno avanti, sabato 9 settembre, a Napoli, si svolgeranno i funerali di Luca Canfora: le esequie sono state fissate per le ore 16 nella chiesa del Gesù Nuovo, nel cuore del capoluogo campano, dove soltanto ieri, mercoledì 6 settembre, si sono svolti anche i funerali di Giovanbattista Cutolo, il musicista 24enne ucciso a colpi di pistola da un 17enne, in piazza Municipio, lo scorso 31 agosto.

Si indaga sulla morte di Luca Canfora, trovato morto in mare a Capri

Le cause della morte di Luca Canfora – che con Sorrentino aveva lavorato anche ai costumi di The Young Pope – sono ancora avvolte dal mistero. Lo scorso 1° settembre, il cadavere del 51enne è stato trovato a Marina Piccola, poco distante dalla nota via Krupp e dagli iconici Faraglioni. Sulla morte di Canfora indaga la Polizia di Stato, che è alla ricerca del cellulare dell'uomo: al momento, gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi.