Runa, la cucciola di 4 mesi che ha salvato la vita di una donna rimasta ferita in strada Runa, una cucciola di 4 mesi, ha salvato la vita ad un’anziana in fin di vita: solo lei aveva sentito i rantoli della donna, feritasi in una stradina isolata.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una cagnolina eroica quella che ha salvato un'anziana signora da morte certa a Montercovino Rovella, in provincia di Salerno. Runa, questo il suo nome, è una cucciola di 4 mesi di Weimaraner, ed era sul terrazzo di casa quando ha sentito dei rantoli provenire da una strada isolata non lontano da dove vive assieme ai suoi umani, portando sul posto con sé anche gli umani, che hanno trovato un'anziana in fin di vita, in una pozza di sangue. Tutto è bene quel che finisce bene, perché la donna a quel punto è stata subito soccorsa ed ora è fuori pericolo.

A raccontare questa storia stupenda è una delle abitanti del luogo, la signora Brigida Langella, che ha raccontato come Runa, una volta sentiti i rantoli e lamenti evidentemente impercettibili dall'orecchio umano. "Runa, dalla terrazza di casa sua, ha sentito il pericolo e, appoggiata alla balaustra ha cercato di avvisare il suo umano con guaiti insistenti e acuti, tanto da rendere curioso il suo umano e farlo uscire per guardare cosa fosse successo in strada da provocare tali atteggiamenti nel suo cane", ha spiegato la donna.

Una volta scesi in strada, hanno trovato quindi la donna in un punto della strada particolarmente scosceso e isolato: l'anziana era "per terra, con la testa in una pozza di sangue, con un carrellino per la spesa divelto ed un bastone a pochi metri dal corpo". La scena era tale che l'uomo ha pensato in un primo momento al peggio, salvo poi accorgersi che invece fosse ancora viva. A quel punto, avvisata un'ambulanza la donna è stata soccorsa sul posto e poi portata d'urgenza in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, dove è stata curata ed ora è fuori pericolo. "La signora è viva e da oggi avrà ancora più motivi per amare i cani , quando ripenserà che molto probabilmente è viva solo grazie ad un angelo d’argento", ha concluso la signora Brigida.