Rubato il tender da uno yacht nel Golfo di Napoli: ritrovato dalla Guardia di Finanza Il tender è stato rubato ad alcuni turisti inglesi, ormeggiati nel Golfo di Napoli con il loro yacht. L’imbarcazione è stata prontamente ritrovata dalle Fiamme Gialle.

A cura di Valerio Papadia

Brutta avventura per alcuni turisti inglesi in vacanza nel Golfo di Napoli a bordo del loro yacht: si sono addormentati a bordo dell'imbarcazione e, quando si sono svegliati, il tender del loro yacht era sparito, rubato. I turisti, allora, hanno deciso, nel corso della giornata di ieri, giovedì 3 agosto, si sono recati negli uffici del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli per denunciare il furto.

Il tender è stato ritrovato dalle Fiamme Gialle a Torre del Greco

Le fotografie del tender, così, sono subito state trasferite dalla Sala Operativa di Napoli alle imbarcazioni della Guardia di Finanza impegnate in mare. Nel pomeriggio di ieri, un'unità navale di rientro da una missione a largo raggio, ha notato il tender occultato tra la scogliera in prossimità della costa di Torre del Greco, nella provincia partenopea. Pertanto, l'imbarcazione è stata trasportata presso lo yacht dei turisti inglesi e restituita ai legittimi proprietari.

Come rende noto la Guardia di Finanza, i furti di natanti dotati di potenti motori fuoribordo non sono, purtroppo, così rari. Di solito, i malviventi provvedono poi a smontare le imbarcazioni rubate per rivendere o riutilizzare i pezzi di ricambio.