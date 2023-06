Rubata l’auto di Franck Ribéry, era parcheggiata in un centro commerciale nel Salernitano Rubata l’automobile di Franck Ribèry all’interno del centro commerciale Maximall di Pontecagnano: catturato uno dei due ladri, l’altro è ricercato.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Rubata l'automobile di Franck Ribéry parcheggiata all'interno del Centro Commerciale Maximall di Pontecagnano, nel Salernitano. Il furto è avvenuto ieri, ma che si trattasse dell'automobile dell'ex calciatore di Salernitana e Nazionale Francese, oggi nello staff della squadra granata, si è saputo solo oggi: l'automobile, una Fiat 500, sarebbe stata rubata da due persone, forse ignare che la vettura appartenesse proprio al calciatore francese. Indagano i carabinieri di Pontecagnano, che sono riusciti a catturare anche uno dei ladri, mentre l'altro è attualmente ricercato. La dinamica del tutto, però, non è ancora del tutto chiara.

La vettura non risulta intestata al calciatore francese, che ha vinto praticamente tutto con la maglia del Bayern Monaco e che con la Nazionale Francese arrivò in finale al Mondiale 2006 (vinto proprio dall'Italia), ma ad un parente: solo oggi si è così diffusa la notizia del furto. I carabinieri di Pontecagnano, assieme ai colleghi di Battipaglia guidati dal capitano Samuele Bileti, sono riusciti a catturare uno dei due malviventi, mentre l'altro è riuscito a darsi alla fuga a bordo dell'automobile che usava l'ex centravanti francese della Salernitana. Non è escluso che però nelle prossime ore possa esserci una svolta nelle indagini: nessuna conseguenza, invece, per Franck Ribéry, che a quanto pare al momento del furto sarebbe stato all'interno del Centro Commerciale Maximall e dunque del tutto ignaro di quanto stesse accadendo all'esterno. Un fenomeno, quello dei furti d'auto dei calciatori, particolarmente diffuso un po' ovunque: tra le "vittime eccellenti" c'era stato appena pochi mesi anche il calciatore del Napoli e della Georgia Khvicha Kvaratskhelia.