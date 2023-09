Rubano vestiti nel Centro Commerciale Campania, arrestate nel parcheggio prima della fuga Sorprese con 23 capi d’abbigliamento del valore di 900 euro rubati all’interno del Centro Commerciale Campania nella propria automobile: arrestate 3 napoletane.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Sorprese nel parcheggio del centro commerciale "Campania" di Marcianise dopo che avevano rubato 23 capi d'abbigliamento da uno dei negozi: erano state immortalate dalle telecamere di videosorveglianza, e sono state raggiunte poco dopo dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Marcianise. Arrestate, saranno processate per direttissima: si tratta di tre napoletane di 31, 33 e 35 anni, chiamate a rispondere di furto aggravato.

Tutto è accaduto nella serata di ieri, mercoledì 13 settembre, quando le tre donne sono entrate nel negozio di abbigliamento Stradivarius, all'interno del Centro Commerciale Campania, e dopo aver manomesso le placche antitaccheggio sono riuscite a portare via 23 capi d'abbigliamento per un valore commerciale di oltre 900 euro. Ma la scena del furto non è sfuggita alla vigilanza privata, che dopo aver visionato le telecamere di videosorveglianza hanno allertato i carabinieri. I militari dell'Arma, giunti sul posto, hanno raggiunto le tre donne, ancora nel parcheggio del centro commerciale: all'interno della loro Fiat Panda, le tre avevano nascosto sia la merce rubata sia alcune chiavi alterate e grimaldelli, utilizzati poco prima per manomettere le placche antitaccheggio. Le tre arrestate, tutte con precedenti di polizia, dovranno ora rispondere di furto aggravato. La merce, recuperata, è stata invece restituita al negoziante.

I furti nei negozi all'interno dei centri commerciali sono un fenomeno diffuso: spesso la merce rubata, infatti, finisce sul mercato "nero" a prezzi inferiori da quelli originali ma che rappresentano guadagni a volte anche importanti per i rivenditori. Più raro invece che i furti siano finalizzati all'utilizzo personale, soprattutto quando la quantità di merce trafugata è elevata.