Rubano un’auto e provano a investire i carabinieri per sfuggire a un posto di blocco Hanno rubato l’auto di una donna ad Aversa e nella fuga per sfuggire ad un posto di blocco hanno travolto i carabinieri. Arrestati dopo un inseguimento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Prima hanno rubato l'automobile di una donna, poi durante la fuga hanno tentato di investire i carabinieri per sfuggire ad un posto di blocco. Alla fine però non è bastato neppure questo ad evitare l'arresto per due giovani, che ora dovranno rispondere di rapina impropria in concorso, resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. La vicenda è accaduta ad Aversa, nella provincia del basso Casertano a ridosso di quella nord di Napoli.

Tutto è avvenuto quando un 30enne ed un 20enne hanno rubato l'automobile, una Renault Clio, di una giovane casertana in pieno centro ad Aversa: i due hanno poi provato ad allontanarsi, ma sono incappati in un posto di blocco dei carabinieri, dove gli è stato intimato l'alt per un controllo. Ma a quel punto, alla vista dei militari dell'Arma, i due invece di fermarsi hanno accelerato di botto ed hanno forzato il blocco, travolgendo i carabinieri durante lo "sfondamento", e che fortunatamente non sono rimasti feriti. Ne è nato però un lungo inseguimento durato per alcuni chilometri, fin quando le forze dell'ordine non sono riuscite a fermarli. A bordo della Renault Clio, che è risultata poi rubata poco prima ad una donna in pieno centro ad Aversa, c'erano un 30enne ed un 20enne residenti nella provincia di Caserta e di origini algerine. I due giovani sono stati così portati in caserma e dichiarati in arresto: ora dovranno rispondere di rapina impropria in concorso, resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale davanti all'autorità giudiziaria. La Renault Clio, recuperata, è stata restituita alla donna a cui era stata sottratta poco prima.