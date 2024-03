Rubano un furgone pieno di mozzarelle, inseguimento da film con i carabinieri: 3 arresti nel Napoletano I tre malviventi hanno rubato il furgone al dipendente di un’azienda casearia: dopo un inseguimento per le strade di Marigliano, i tre sono stati arrestati dai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Quel furgone bianco pieno di mozzarelle e altri latticini, lanciato a tutta velocità, non era di certo impegnato in un normale lavoro di consegna: un inseguimento da film è andato in scena per le strade di Marigliano, nella provincia di Napoli, al termine del quale tre uomini sono stati arrestati. Quel furgone, infatti, era stato rubato poco prima a un dipendente di un'attività casearia che era intento a scaricare i latticini quando è tornato al mezzo e non lo ha più trovato dove lo aveva parcheggiato: i malviventi hanno forzato la serratura e si sono dati alla fuga, portando via anche il carico; il dipendente è stato così costretto a tornare in azienda a piedi.

I carabinieri della locale stazione si sono imbattuti nel furgone e in un'utilitaria, anch'essa bianca, lanciati a tutta velocità: i militari dell'Arma si sono lanciati all'inseguimento dei due veicoli, inseguimento che si è protratto per diversi chilometri per le strade di Marigliano, fino in via XI Settembre. Qui, con l'aiuto di altre pattuglie, dislocate sul territorio, i carabinieri sono riusciti a bloccare i due veicoli e a mettere le manette intorno ai polsi dei tre malviventi: in manette Armando e Simone Vinciguerra ed Enrico Lentini, tutti e tre residenti a Napoli, che devono rispondere ora di concorso in furto aggravato; i malviventi sono stati ristretti in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.