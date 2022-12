Rubano un albero di Natale e lo trascinano con lo scooter in strada per chilometri a Napoli L’albero trascinato in scooter per chilometri tra Poggioreale e piazza Nazionale da due ragazzi in scooter senza casco. Il video pubblicato dal consigliere Francesco Emilio Borrelli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagini pubblicate dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde)

Rubano un albero di Natale e lo trascinano con lo scooter in strada a Napoli per chilometri, tra Poggioreale e Piazza Nazionale, non curanti dei semafori rossi, invadendo le corsie preferenziali, passando davanti al carcere di Poggioreale, proseguendo la folle corsa fino a piazza Nazionale dove poi fanno perdere le loro tracce. Entrambi i centauri sono senza casco. La scena viene ripresa da un automobilista che si trova nel traffico. Le immagini pubblicate dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde), deputato del parlamento italiano.

Trascinano un albero di Natale per chilometri a Napoli

Il video, secondo quanto ricostruito da Borrelli, sarebbe stato realizzato sabato sera, poco prima della mezzanotte e immortala due giovani in sella a uno scooter mentre trascinano un abete natalizio di grandi dimensioni rubato in via Nazionale delle Puglie a Casoria. Le immagini sono poi state inviate a Borrelli dallo stesso automobilista che le ha girate e ha cercato di bloccare i ladri.

"Non paghi del gesto vergognoso – scrive Borrelli – i protagonisti del video procedono a tutta velocità fino al centro di Napoli, trascinando dietro di loro l’albero, non curanti dei semafori rossi, invadendo le corsie preferenziali, passando davanti al carcere di Poggioreale, proseguendo la folle corsa fino a piazza Nazionale dove hanno poi fatto perdere le loro tracce. Abbiamo inoltrato le immagini alle forze dell’ordine – ha commentato il consigliere Borrelli – per risalire agli autori di questo gesto criminale. Non solo per il furto in sé ma soprattutto per i pericoli causati a loro stessi e a quanti avrebbero potuto avere la sventura di trovarsi sulla loro strada. La pratica tristemente nota di rubare gli alberi natalizi e trascinarli lungo le strade cittadine va stroncata sul nascere con un controllo serrato sul territorio e pene esemplari per chi compie questi reati in spregio alla sicurezza pubblica”.