video suggerito

Rubano quintali di salumi con due furgoni, il furto in un’azienda nell’Avellinese Rubati prima due furgoni e poi utilizzati per rubare quintali di salumi da un’azienda di Torre Le Nocelle, in provincia di Avellino: indagano i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I carabinieri sul luogo del furto

Prima hanno rubato due furgoni, poi li hanno usati per saccheggiare quintali di salumi da un'azienda vicina: il colpo è avvenuto a Torre Le Nocelle, in provincia di Avellino. Sulla vicenda indagano ora i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Mirabella Eclano, che stanno già acquisendo le immagini del sistema di videosorveglianza presente in zona. Secondo quanto ricostruito finora, sarebbero stati presi due furgoni da una ditta vicina, subito utilizzati dai malviventi per rubare diversi chili di salumi da un'azienda poco distante. Il colpo è durato pochissimo tempo, poi i malviventi sono scappati.

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Mirabella Eclano sono intervenuti sul posto e hanno dato il via ai rilievi del caso: sotto osservazione i filmati delle telecamere di videosorveglianza, che potrebbero dare un contributo importante alle indagini. I malviventi hanno colpito in pochissimo tempo, e tutto lascerebbe credere che abbiano proceduto "a colpo sicuro", sapendo già dove e come colpire. Ancora da quantificare il danno economico all'azienda, così come la quantità esatta di salumi asportati dai malviventi.

I carabinieri all'esterno dell'azienda di Torre Le Nocelle (AV) dove è avvenuto il furto