Rubano materiale elettrico al passaggio a livello: treni fermi tra Cancello e Sarno

Il furto, avvenuto a Marigliano, nel Napoletano, ha provocato anche un incendio dei circuiti elettrici del passaggio a livello. Sul posto i carabinieri, che hanno avviato le indagini sulla vicenda.

Immagine di repertorio

Un furto che ha dell'incredibile, a dir poco, soprattutto per le conseguenze che ha portato, quello che è andato in scena questa notte a Marigliano, nella provincia di Napoli: ignoti hanno rubato del materiale elettrico dalla postazione di controllo dei passaggi a livello di Ferrovie dello Stato, situata in via del Carmine, al chilometro 6+244. Il risultato del furto è stato disastroso: la circolazione dei treni sulla tratta Cancello-Sarno, tra le province di Caserta e Salerno, è stata interrotta.

"Sulla linea Caserta-Salerno, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Cancello e Sarno per accertamenti sulla linea. I treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni. Attivo servizio con corse bus" ha comunicato Ferrovie dello Stato sui propri canali. Non sono stati comunicati i tempi di ripristino del servizio.

Il furto ha provocato anche un incendio

Come se non bastasse il furto ha verosimilmente provocato un corto circuito, provocando un incendio dei circuiti elettrici nella cabina di controllo dei passaggi a livello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme senza problemi, nonché i carabinieri della stazione di Marigliano, che hanno eseguito i rilievi del caso e avviato le indagini per fare piena luce sul furto e individuare i responsabili.