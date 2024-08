Rubano il martelletto dal treno Eav, poi spaccano il finestrino: paura alla stazione di Pozzuoli

Rubano il martelletto dalla carrozza del treno della Cumana, poi, quando scendono alla Stazione di Pozzuoli, prima di andare via, spaccano uno dei finestrini. Raid di vandali sulla linea ferroviaria gestita da Eav, la società della mobilità regionale, presieduta da Umberto De Gregorio, questa mattina, giovedì 22 agosto 2024. L'episodio è accaduto sul treno ET509 della linea Cumana, dove ignoti hanno estratto un martelletto, strappato il cavo in acciaio dalla sede di fissaggio e poi a Pozzuoli, una volta scesi dal treno, hanno infranto un vetro passeggeri dall'esterno creando problemi alla circolazione.

Il furto dei martelletti di sicurezza dai treni è un fenomeno purtroppo abbastanza frequente. Proprio per evitarlo, negli ultimi anni si sono diffusi dei sistemi anti-vandali. Anche a bordo dei treni Eav sono stati predisposti particolari accorgimenti. Tanto che il fenomeno è in diminuzione ed è quasi azzerato.

Il Presidente Eav, Umberto De Gregorio, in una nota spiega:

"Verrà sporta denuncia e dalle immagini delle telecamere interne cercheremo di avere elementi per consentire di individuare i responsabili", assicura Eav in una nota. Da quando sono stati fissati i martelletti con filo di acciaio sulle linee flegree, questo è il secondo caso di sottrazione. Sicuramente il fenomeno è quasi azzerato ma c’è sempre qualche delinquente".

E conclude:

“La regola di avere martelletti nei vagoni da utilizzare in caso di emergenza per rompere il finestrino è giusta ed Eav ovviamente la rispetta. Ma come ogni regola va letta ed interpretata nel contesto sociale territoriale di riferimento e non può avere un valore dogmatico assoluto; perché talvolta una regola nata in teoria per produrre effetti positivi nella realtà può generare più danni che benefici”.