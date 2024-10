video suggerito

Rubano castagne in un fondo agricolo in Irpinia, arrestati tre giovani napoletani Sorpresi a rubare castagne in un castagneto: tre napoletani arrestati dai carabinieri. Obbligo di firma per tutti, proposto anche il foglio di via obbligatorio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono stati sorpresi a rubare castagne da un castagneto di Forino, in provincia di Avellino: per tre giovani napoletani è scattato così l'arresto e, dopo l'udienza per direttissima, l'obbligo di firma oltre alla proposta di un foglio di via. Si è concluso così il tentativo di tre giovani di portare via le castagne da un fondo agricolo di proprietà di un uomo del posto.

Tutto è accaduto la scorsa notte: i carabinieri della Compagnia di Baiano, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato una vettura ferma nei pressi di un castagneto di Forino, comune dell'Avellinese che si trova a ridosso della provincia partenopea. I militari dell'Arma si sono così avvicinati e hanno notato che all'interno vi erano diversi sacchi di plastica contenenti castagne appena raccolte.

Dopo una breve ricerca in zona, sono stati trovati tre giovani, che muniti di torce, stavano raccogliendo castagne nel fondo agricolo. I tre hanno anche ammesso di aver raccolto loro le castagne ritrovate in auto. Portati in caserma per ulteriori controlli, i tre sono stati arrestati mentre il proprietario del fondo agricolo, avvisato di quanto stesse succedendo, ha sporto denuncia querela per il furto appena subito.

Per i tre giovani napoletani è scattato il rito direttissimo: è stato inflitto a tutti l'obbligo di firma presso il Comando Arma competente per il rispettivo territorio di residenza. Per loro è stato anche proposto il Foglio di Via Obbligatorio, mentre per due dei tre ragazzi è scattata anche la segnalazione in Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti: i due infatti sono stati anche trovati in possesso di alcuni grammi di hashish e marijuana.