video suggerito

Rubano cassaforte con 20mila euro al supermercato Globo, nella fuga si scontrano con i carabinieri e perdono i soldi Furto nella notte al Globo di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano: nonostante l’incidente con l’auto dei carabinieri, i banditi sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

È caccia nella provincia di Caserta ai banditi che, questa notte, hanno rubato la cassaforte contenente 20mila euro al supermercato Globo a Santa Maria Capua Vetere. L'allarme è scattato intorno alle 3, quando la Centrale Operativa allerta una gazzella dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Santa Maria Capua Vetere di recarsi al Globo, che sorge in via Galatina, dove si era appena consumato un furto.

Proprio mentre si stavano recando sul posto, nel percorrere via dei Romani, i militari dell'Arma hanno incrociato una Mazda 3 con a bordo più persone: il conducente, alla vista dei carabinieri, ha accelerato e ha speronato l'auto di pattuglia, finendo quasi fuori strada: i malviventi sono così stati costretti ad abbandonare il veicolo e il bottino; all'interno della Mazda, infatti, i militari hanno recuperato la cassaforte contenente i 20mila euro.

I carabinieri sono rimasti feriti nell'incidente

Come detto, i malviventi – non è ancora chiaro in quanti fossero – sono riusciti a far perdere le proprie tracce: sono ricercati dai carabinieri. Alcuni dei militari dell'Arma, durante l'impatto con l'auto dei fuggitivi, hanno riportato lievi lesioni: sono pertanto stati medicati all'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa e dimessi.