Rubano 3mila euro di sigarette in una stazione di servizio sulla Tangenziale di Napoli: presi 2 giovanissimi Uno di loro, un 18enne, è stato arrestato, mentre l’altro è stato denunciato in stato di libertà: le imputazioni sono quelle di rapina pluriaggravata e porto illegale di arma da sparo. Si cerca il terzo componente della banda.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Sarebbe una vera e propria baby gang, una banda, composta da tre giovanissimi, quella nella notte di giovedì scorso è entrata in azione in una stazione di servizio sulla Tangenziale di Napoli, rubando sigarette per 3mila euro. Due di loro, però, sono stati rintracciati e fermati dalla Polizia: uno di loro, 18enne, è sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria, mentre l'altro giovanissimo è stato denunciato a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria; le imputazioni nei confronti di entrambi sono quelle di rapina pluriaggravata e porto illegale di arma di sparo.

Il 18enne sospettato anche del furto di una moto

Le indagini, svolte dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento di Polizia Stradale "Campania-Basilicata", hanno permesso di individuare, in poche ore, i due sospettati. Il 18enne sottoposto a fermo è inoltre indagato anche per il furto di una moto Benelli avvenuto circa 10 giorni fa in via Mergellina, sul Lungomare di Napoli. Per il giovane è stato convalidato il fermo e sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Si cerca il terzo componente della banda

Come detto, i componenti della banda che hanno messo a segno la rapina ai danni della stazione di servizio sulla Tangenziale di Napoli sono tre: i poliziotti continuano le indagini per identificare e fermare il terzo componente della baby gang. Le indagini della Polizia sono orientate a verificare l'eventuale coinvolgimento della banda in altre rapine.