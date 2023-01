Rubano 35 litri di olio e nella fuga speronano un’auto dei carabinieri: arrestati Due giovani hanno rubato 35 litri di olio alimentare da un oleificio di Poggiomarino: durante la fuga tentano senza successo di speronare i carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Rubano 35 litri di olio alimentare da un oleificio di Poggiomarino, poi tentano la fuga: ma vengono inseguiti dai carabinieri e, nonostante un tentativo di speronare la volante, i due vengono arrestati. La vicenda è accaduta la scorsa notte a ridosso tra le province di Napoli e Salerno, dove due giovani devono ora rispondere di rapina in concorso e resistenza a pubblico ufficiale: la merce è stata invece restituita ai legittimi proprietari. Si cerca di capire se i due possano aver avuto complici nella vicenda.

Tutto è successo la scorsa notte: G.C., 26enne originario di Torre del Greco, e una 25enne incensurata di Scafati erano a bordo di un'automobile di loro proprietà quando sono arrivati presso un oleificio di Poggiomarino, dal quale hanno rubato 35 litri di olio alimentare, forse per rivenderlo successivamente sul mercato nero e a basso costo. Quando però si sono allontanati, sono stati intercettati da una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile di Torre Annunziata ed è iniziato l'inseguimento: la coppia, nel tentativo di scappare, ha provato anche a speronare l'automobile dei carabinieri, ma non ci sono riusciti. E alla fine, per entrambi, sono scattate le manette: il 26enne è stato portato nel carcere di Poggioreale, mentre la 25enne incensurata è finita agli arresti domiciliare. Dovranno rispondere di rapina in concorso e resistenza a pubblico ufficiale: i 35 litri di olio alimentari, recuperati nella vettura, sono stati restituiti all'azienda dalla quale erano stati rubati. L'automobile usata per il colpo, di loro proprietà, è stata invece posta sotto sequestro.